Ecole: feu vert pour le financement d’une application école-famille

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi un crédit de 5,4 millions de francs pour financer la digitalisation des échanges entre l'école et les parents d'élèves. Il s'agit de mettre en place un portail de communication destiné à faciliter et structurer ce type d'échanges.

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(Keystone-ATS) En avril dernier, le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a lancé la phase-test de cette application de communication sécurisée dans une classe de 4e année de Crassier. «Son objectif est de pouvoir mieux communiquer, plus simplement et plus directement, avec un système harmonisé», a expliqué le chef du DEF Frédéric Borloz devant le plénum.

Face aux inquiétudes de certains députés du «tout numérique» voire de la disparition du cahier de communication en papier, le ministre de l’éducation a tenu à les rassurer: l’application mobile ne remplace pas l’agenda. Elle est un élément supplémentaire pour renforcer et simplifier les relations entre les familles et l’école, a-t-il insisté.

Tout comme d’autres députés, M. Borloz a aussi souligné la nécessité d’un système plus sécurisé, ce qui sera le cas avec cette nouvelle plateforme, sous la houlette de l’Etat, articulée autour de la souveraineté numérique, et avec donc une attention particulière portée à la protection des données. L’infrastructure d’hébergement est, en effet, implantée sur le territoire vaudois.

Evolutif et intégratif

Ce portail se veut évolutif et intégratif. Il sera dans un premier temps déployé dans une version simple, comparable à des solutions existantes sur le marché. L’idée est de remplacer des pratiques informelles et peu adaptées, tels que les groupes de messageries instantanées sur WhatsApp, explique le gouvernement dans son exposé des motifs et projet de décret (EMPD).

L’objectif est de disposer d’un outil de communication fiable, efficace et accessible, notamment multilingue, permettant la diffusion d’informations pratiques et générales. A terme, la plateforme pourra être enrichie de fonctionnalités supplémentaires (résultats scolaires, moyennes, informations pédagogiques, etc), toujours dans le but d’améliorer la relation entre l’école et les familles.

M. Borloz a aussi rappelé que l’école vaudoise, c’est 100’000 élèves, 15’000 enseignants, 140’000 élèves avec le postobligatoire. La quantité de documents imprimés pour informer les élèves et leurs parents tout au long de l’année est «considérable», a-t-il relevé.

Grâce au crédit voté mardi, l’application va être progressivement déployée dans d’autres classes dans cinq établissements (Lausanne, Moudon, Lucens, Yverdon-les-Bains et Bex). A terme, il sera par exemple possible d’annoncer une absence, de poser un congé joker ou de consulter les notes. Une fois éprouvée, l’application pourra être généralisée à l’ensemble des écoles obligatoires.