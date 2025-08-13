Energie nucléaire: la Suisse doit pouvoir construire à nouveau des centrales

Keystone-SDA

La Suisse doit pouvoir construire de nouvelles centrales nucléaires. Comme il l'a déjà annoncé l'an dernier, le Conseil fédéral a confirmé mercredi sa position dans son message sur le contre-projet à l'initiative populaire "Stop au blackout".

(Keystone-ATS) L’initiative « De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout) » demande que toutes les formes de production électrique respectant l’environnement et le climat soient autorisées. Le comité souhaite ainsi rouvrir la porte à l’atome, en misant sur les nouvelles technologies qui rendent les centrales plus sûres.

Le Conseil fédéral soutient ce but pour conserver une certaine marge de manœuvre pour l’approvisionnement énergétique à l’avenir, écrit-il dans un communiqué. Mais il n’estime pas nécessaire de modifier la Constitution.

Le contre-projet indirect du gouvernement prévoit d’abroger sans les remplacer les deux dispositions relatives à l’interdiction d’accorder des autorisations générales pour les nouvelles centrales nucléaires, soutenues par le peuple en 2017.

Le contre-projet ne consiste pas à décider de construire de nouvelles centrales nucléaires, précise le Conseil fédéral. Il n’y a actuellement aucun projet. Le développement de la production d’électricité renouvelable doit se poursuivre. Les énergies renouvelables ne sont pas incompatibles avec de nouvelles centrales nucléaires, ajoute le communiqué.