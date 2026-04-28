Enlèvement du pont ferroviaire provisoire à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Une étape importante sera franchie le 9 mai dans le cadre des travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18 avec l’enlèvement du pont ferroviaire provisoire des Petites-Crosettes. Pour réaliser cette opération, une partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville sera fermée au trafic du vendredi 8 mai à 22h00 au lundi 11 mai à 05h00 et le trafic ferroviaire interrompu avec le Jura bernois.

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(Keystone-ATS) Les travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds ont débuté en avril 2024. D’importantes modifications des réseaux souterrains ont d’abord été réalisées et la chaussée a été élargie en vue d’obtenir le gabarit prévu dans le projet H18, rappelle mardi l’Etat de Neuchâtel.

Ensuite est venue la démolition de l’ancien passage inférieur des Petites-Crosettes qui a cédé sa place à un nouveau pont plus imposant permettant de sécuriser le passage des piétons et cyclistes, ainsi que d’améliorer la fluidité du trafic.

Pour démolir l’ancien ouvrage et construire le nouveau pont sans pour autant devoir interrompre le trafic ferroviaire sur la ligne La Chaux-de-Fonds à Bienne, un pont métallique provisoire a été posé en 2024 par les CFF lors d’un week-end de travaux. L’enlèvement du pont provisoire nécessite un week-end d’activités similaire.

Perturbations du trafic

Pour réaliser les travaux en question, il faudra interrompre le trafic routier et ferroviaire. Ainsi, du 8 mai à 22h00 jusqu’au 11 mai à 05h00, la rue de l’Hôtel-de-Ville sera fermée au trafic dans le secteur des Petites-Crosettes. Seuls les transports publics, les véhicules d’urgence, ainsi que les piétons et cyclistes pourront y transiter.

Le trafic ferroviaire sera aussi interrompu entre Saint-Imier (BE) et La Chaux-de-Fonds du samedi 9 mai à 02h00 au lundi 11 mai à 04h35. Les trains seront remplacés par des bus.