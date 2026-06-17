Escroquerie aux faux policiers: plusieurs interpellations en Valais

Keystone-SDA

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Le Ministère public valaisan met en garde mercredi contre une recrudescence des escroqueries et tentatives d'escroquerie aux faux policiers depuis le début de l'année. Grâce à la vigilance de la population et à la rapidité d'intervention des forces de l'ordre, plusieurs auteurs présumés ont récemment pu être interpellés.

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(Keystone-ATS) Plusieurs signalements sont parvenus à la police cantonale les lundis 8 et 15 juin, indique celle-ci dans un communiqué. Les événements se sont déroulés dans les communes de Dorénaz, Collonges et Torgon ainsi que les localités de Saint-Séverin et de Venthône.

Au total, cinq personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire. Il s’agit respectivement d’un Français de 25 ans, d’un Roumain de 18 ans, d’un Espagnol de 18 ans, d’un autre Français de 20 ans ainsi que d’un Suisse de 21 ans, détaille la police valaisanne.

Le Ministère public a ouvert des instructions pour ces différentes affaires.