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Escroqueries amoureuses: dix hommes arrêtés dans plusieurs cantons

Keystone-SDA

Dix hommes ont été arrêtés mardi en Suisse en lien avec une bande nigériane active à l'international dans les "romance scams". Les suspects sont accusés de blanchiment d'argent et d'escroquerie amoureuse notamment, à hauteur de plusieurs millions.

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(Keystone-ATS) Les perquisitions ont été menées dans six cantons, annoncent mardi les autorités zurichoises. L’opération, dirigée par le ministère public du canton de Zurich, a été précédée d’enquêtes policières intensives menées par les polices cantonale et municipale de Zurich et soutenues par Europol.

Ces enquêtes visaient des membres d’une confrérie nigériane soupçonnés d’être actifs à l’international dans diverses activités criminelles. Au total, dix hommes âgés de 32 à 54 ans ont été interpellés. A une exception près, ils sont des membres nigérians de cette confrérie ou des personnes soutenant ce groupe.

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