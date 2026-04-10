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Etats-Unis: bond de l’inflation en mars à 3,3% sur un an

Keystone-SDA

L'inflation s'est fortement accélérée en mars aux Etats-Unis à 3,3% sur un an, reflétant l'envolée des prix à la pompe consécutive à la guerre au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées vendredi.

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(Keystone-ATS) En comparaison, l’indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 2,4% sur un an en février.

Entre février et mars, les prix de l’essence ont bondi de 21,2%. Un tel pourcentage d’augmentation n’avait pas été observé depuis 1967, souligne le service statistique américain BLS.

Néanmoins, même en excluant les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation s’est accélérée (+2,6% contre +2,5% un mois plus tôt).

Les marchés s’attendaient à voir de tels chiffres, selon le consensus publié par MarketWatch.

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée le 28 février par des bombardements israélo-américains sur l’Iran. Téhéran a riposté notamment en bloquant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par où transite d’ordinaire 20% du pétrole et du gaz utilisés dans le monde.

Bien qu’étant le premier producteur mondial de pétrole, les États-Unis n’ont pas été étanches à l’envolée des cours et les prix à la pompe ont vite augmenté.

L’exécutif américain, élu notamment sur la promesse de redresser le pouvoir d’achat, assure que les perturbations économiques sur le sol national seront temporaires.

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