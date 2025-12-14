Etats-Unis: deux morts et huit blessés à l’université Brown

Keystone-SDA

Des tirs sur le campus de l'université Brown, l'une des plus prestigieuses aux Etats-Unis, ont fait deux morts et huit blessés graves samedi. La fusillade a eu lieu dans un bâtiment d'ingénierie et de physique, où des examens étaient en cours.

(Keystone-ATS) «Nous n’avons pas de tireur en détention pour le moment et un ordre de s’abriter sur place est en vigueur», a déclaré lors d’une conférence de presse Brett Smiley, le maire de Providence, capitale de l’Etat du Rhode Island (nord-est). Les huit blessés graves sont dans un état stable, a précisé l’élu.

«C’est, hélas, un jour comme la ville de Providence et l’Etat de Rhode Island priaient pour qu’il n’arrive jamais», s’est lamenté Brett Smiley en référence aux drames réguliers par armes à feu à travers les Etats-Unis.

Le chef adjoint de la police de Providence, Tim O’Hara, a précisé que les informations «préliminaires» indiquaient que le suspect était «un homme habillé en noir». Aucune arme n’a été retrouvée par les autorités pour le moment.

Fléau récurrent

Le président américain Donald Trump a déclaré sur son réseau social Truth Social avoir été informé de la situation et que la police fédérale, le FBI, était sur place.

A son retour à la Maison-Blanche après avoir assisté à un match de football américain universitaire, Donald Trump a déclaré: «Quelle chose terrible». «Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c’est prier pour les victimes», a ajouté le président américain.

Avec plus d’armes à feu en circulation que d’habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n’ont jusqu’à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d’arme, garanti par la constitution.

En 2024, plus de 16’000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l’ONG Gun Violence Archive.