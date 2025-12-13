La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Etats-Unis: fusillade sur un campus universitaire à Providence

Keystone-SDA

Une fusillade a éclaté samedi sur le campus de l'université Brown à Providence, proche de Boston, a annoncé l'établissement, qui compte parmi les huit plus prestigieux de la côte est des Etats-Unis. Plusieurs personnes ont été touchées. Un suspect a été arrêté.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une fusillade est en cours près du département Barus & Holley. Les polices de Brown et de Providence sont sur place», ainsi que les services de secours, a indiqué dans un message d’alerte l’établissement, appelant les étudiants et le personnel à se mettre à l’abri.

«Un suspect a été arrêté. Fermez les portes, éteignez les téléphones et restez cachés jusqu’à nouvel ordre», a ajouté l’université, qui compte 11’000 étudiants.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision