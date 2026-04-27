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Etats-Unis: une femme accouche en plein vol

Keystone-SDA

Une passagère d'un vol de Delta Air Lines a accouché alors que l'avion se trouvait encore à une trentaine de minutes de sa destination finale, a indiqué lundi la compagnie aérienne américaine. L'appareil a fait un atterrissage d'urgence.

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(Keystone-ATS) La femme enceinte avait embarqué vendredi à Atlanta, en Géorgie, (sud-est) pour un vol d’un peu plus de cinq heures vers Portland, dans l’Oregon (nord-ouest), avec une arrivée prévue vers 22h00 locales.

Selon la compagnie aérienne, le nouveau-né, une fille d’après des médias américains, est né alors que l’avion avait encore environ une demi-heure de vol à effectuer.

Un médecin parmi les passagers

«Nous remercions l’équipage et les bénévoles médicaux qui se trouvaient à bord d’être intervenus pour prodiguer des soins à une cliente à bord avant l’atterrissage à Portland», a précisé Delta dans une déclaration transmise à l’AFP, souhaitant «tout le meilleur à la nouvelle famille».

Des membres d’équipage ont porté assistance à la passagère, ainsi qu’un médecin et deux infirmiers qui faisaient tous trois partie des 153 passagers du vol DL478.

L’avion transportait également deux pilotes et quatre hôtesses/stewards, qui suivent des formations pour faire face à ce genre de situation.

Les services d’urgence au sol attendaient après l’atterrissage, qui s’est passé sans problème et a été traité en priorité par la tour de contrôle.

Des compagnies aériennes imposent parfois des restrictions sur les grossesses, refusant d’embarquer des passagères au-delà d’une certaine période avant la date prévue d’accouchement et/ou exigeant un certificat médical. Selon son site en ligne, Delta n’applique aucune de ces deux limitations.

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