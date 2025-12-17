La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Explosion dans l’Ain: la femme s’est suicidée en ouvrant le gaz

Keystone-SDA

L'explosion mortelle a été causé par le suicide au gaz d'une femme, dont le corps a été retrouvé dans les décombres, a annoncé mercredi la procureure de Bourg-en-Bresse. La déflagration a tué deux enfants.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’enquête, menée par les gendarmes, a démontré «que la femme majeure décédée, retrouvée par les secours (mardi), a volontairement mis fin à ses jours en ouvrant le gaz dans son domicile», écrit Karine Malara dans un communiqué.

Le corps d’une femme a été retrouvé mardi soir à Trévoux dans l’Ain, au lendemain de l’explosion d’un immeuble de quatre étages, ont indiqué mercredi les secours. «La victime manquante a été retrouvée décédée peu après 20h00 dans les décombres par les sapeurs pompiers», ont indiqué les secours dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’une femme.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision