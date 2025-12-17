Explosion dans l’Ain: la femme s’est suicidée en ouvrant le gaz

Keystone-SDA

L'explosion mortelle a été causé par le suicide au gaz d'une femme, dont le corps a été retrouvé dans les décombres, a annoncé mercredi la procureure de Bourg-en-Bresse. La déflagration a tué deux enfants.

(Keystone-ATS) L’enquête, menée par les gendarmes, a démontré «que la femme majeure décédée, retrouvée par les secours (mardi), a volontairement mis fin à ses jours en ouvrant le gaz dans son domicile», écrit Karine Malara dans un communiqué.

Le corps d’une femme a été retrouvé mardi soir à Trévoux dans l’Ain, au lendemain de l’explosion d’un immeuble de quatre étages, ont indiqué mercredi les secours. «La victime manquante a été retrouvée décédée peu après 20h00 dans les décombres par les sapeurs pompiers», ont indiqué les secours dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’une femme.