Fête des promotions: assouplissement pérennisé

Keystone-SDA

A la suite d'un projet pilote de deux ans, le Conseil d'Etat genevois pérennise l'assouplissement concernant la date de la fête des promotions. Les communes pourront organiser l'événement dès le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il ressort de l’essai mené dans deux communes durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 que l’anticipation des promotions n’a pas d’impact significatif sur le nombre d’enfants absents durant la dernière semaine d’école, a indiqué mercredi le gouvernement à l’issue de sa séance hebdomadaire. Jusqu’ici, la fête des promotions pouvait avoir lieu au plus tôt le jeudi avant les vacances d’été.

Cette disposition figure dans le règlement de l’enseignement primaire. Consultée, l’Association des communes genevoises accueille «très positivement» cet assouplissement, a précisé le Conseil d’Etat.

