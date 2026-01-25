Face aux aléas climatiques, la pratique du ski de fond se raréfie

Les conditions hivernales en mutation transforment profondément la pratique du ski de fond. Année après année, la diminution de l'enneigement laisse des traces visibles sur ce sport autrefois si accessible.

(Keystone-ATS) «Ce que nous avons remarqué ces dernières années dans les centres nordiques situés autour de mille mètres d’altitude, dans le Jura notamment, c’est une chute vertigineuse des jours skiables. Nous sommes dans un processus de rétractation», relève Laurent Donzé, président de Romandie Ski de Fond (RSF), association qui regroupe une cinquantaine de centres nordiques, lors d’un entretien accordé à Keystone-ATS.

Le constat est sans appel: «A 1000 mètres, on skiait hier quand bon nous semblait, aujourd’hui on chausse les lattes uniquement quand la neige est présente. Ce changement impose une nouvelle mentalité, fondée sur la réactivité et la flexibilité, et redéfinit le rapport à la neige», souligne le responsable.

Effets en cascade

Le réchauffement climatique entraîne des répercussions à plusieurs niveaux: «Moins de neige signifie moins de pistes ouvertes, ce qui se traduit par une baisse du nombre de pratiquants. Les jeunes sont moins nombreux à se former. Les compétitions se raréfient, et la visibilité médiatique du sport diminue en conséquence, tout comme l’intérêt des sponsors», explique Laurent Donzé.

Cette spirale affecte également la motivation des gestionnaires de centres nordiques, confrontés à des saisons de plus en plus incertaines. Le soutien des collectivités publiques pour l’achat de machines de traçage pourrait également être remis en question. «Elles risquent de tiquer quand il sera question de leur renouvellement», redoute-t-il.

Solutions limitées

Quant aux solutions pour pallier ce manque d’or blanc, Laurent Donzé constate que les alternatives traditionnelles montrent vite leurs limites. «La neige artificielle, possible lors de compétitions, reste difficilement envisageable: elle coûte cher et entre en contradiction avec l’image écologique du ski de fond».

Le développement de nouvelles pistes à de plus hautes altitudes «n’est pas non plus une option en raison du relief». Le responsable rappelle que néanmoins certains sites préservés existent encore. Par exemple, les Centres nordiques Les Mosses, La Vue-des-Alpes ou Marchairuz jouissent encore régulièrement d’une centaine de jours skiables par an. Il arrive aussi que le public pense que les domaines sont fermés alors que les pistes ont été tracées, observe-t-il.

Une pratique qui évolue

Les habitudes évoluent. «Les skieurs de fond n’avaient pas l’habitude d’aller très loin», note le président de RSF. La nouvelle réalité oblige les pratiquants à accepter de se déplacer davantage pour trouver des conditions favorables, un comportement qui ne correspond pas aux habitudes de nombreux adeptes.

«Seuls les mordus iront chercher la neige. Les polysportifs jetteront leur dévolu sur le VTT, la course à pied ou le ski alpinisme», estime-t-il.

Les quelques centres qui disposeront encore d’or blanc pourraient être pris d’assaut. Une situation inédite pour une discipline habituée à de vastes espaces et à une cohabitation généralement paisible, sauf parfois avec les piétons ou raquetteurs.

Pourtant, cette raréfaction ne signe pas nécessairement la fin du ski de fond. «Elle pourrait paradoxalement en renforcer la valeur», relève Laurent Donzé.

Sport complet, sain, pas trop cher, facile d’accès, assez respectueux de l’environnement, peu dangereux, accessible à tous les âges, «le ski de fond s’achemine vers un nouveau statut: celui d’une activité plus rare mais précieuse, où chaque heure passée sur les pistes comptera davantage».

De l’âge d’or à la mémoire

Présent dès les premiers Jeux olympiques d’hiver en 1924, le ski de fond est longtemps resté confidentiel avant de connaître un essor marqué dès la fin des années 60, porté par les succès suisses aux Jeux de Grenoble et de Sapporo et par l’arrivée du traçage mécanique.

La campagne au slogan évocateur «LLL – Langläufer Leben Länger» (Les skieurs de fond vivent plus longtemps) propulse définitivement la discipline sur le devant de la scène. Plus de 30 courses populaires sont organisées par saison en Suisse romande.

L’apparition du skating dans les années 1980 et, plus récemment, les performances de Dario Cologna ont également ravivé son image.

Pour revivre cette histoire, un Musée du Ski a vu le jour il y a deux ans dans le hameau Le Boéchet (JU), attirant de nombreux visiteurs. «Quand on sent que quelque chose disparaît, on s’y accroche», glisse Laurent Donzé, également fondateur de ce musée.