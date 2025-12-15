Fermeture définitive du parking des Jeunes-Rives à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le parking des Jeunes-Rives à Neuchâtel sera définitivement fermé à partir du 1er janvier 2026. La barrière sera verrouillée et il ne sera plus possible ni d'entrer ni de sortir son véhicule à cette date. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du parc des Jeunes-Rives adopté en 2020 par le Conseil général.

(Keystone-ATS) Un panneau installé lundi sur place informe les automobilistes et invite les pendulaires à utiliser les parkings P+R aux abords du centre-ville, communique la Ville de Neuchâtel. Il est également prévu d’allouer, dès 2026, 150 places de stationnement sur abonnement dans le parking de la Maladière.

Ce projet de réaménagement de cette zone en bordure du lac va s’opérer en deux phases: le secteur 1, qui concerne les rives, est en cours de finalisation avec la construction d’un restaurant et d’un café-bain qui ouvriront leurs portes au début de l’été.

Le secteur 2, qui comprend la partie au nord du site, dont l’aire de stationnement des Jeunes-Rives, sera transformé en un espace de verdure et de loisirs dévolu aux activités sportives et aux manifestations.