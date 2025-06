Festi’neuch: pas de blessés graves après l’orage

Keystone-SDA

Aucun blessé grave n'a été enregistré à Festi'neuch, à la suite du violent orage qui a soufflé dimanche à 140 km/h et qui a entraîné son évacuation pour la première fois de son histoire. Les dégâts matériels sont considérables.

(Keystone-ATS) « Nous sommes choqués et bouleversés mais satisfaits de voir que nos protocoles ont fonctionné. Toutes les personnes ont été évacuées à temps. Nous avons subi un phénomène météorologique d’une violence extrême », a déclaré le directeur Antonin Rousseau.

Des barrières, des stands et une cantine se sont envolés. Des arbres ont plié et des régies sons ont été endommagées. La structure de la tente principale du Cargo a subi des dégâts. L’équipe technique est à pied d’oeuvre pour sécuriser le site et le démontage qui sera plus compliqué.

« Le festival va se relever », a ajouté Antonin Rousseau qui s’est réjoui d’avoir vécu trois premiers jours exceptionnels. Avec le dérèglement climatique, « on va devoir se préparer à vivre des situations extrêmes », a reconnu le directeur.

Par rapport à un éventuel remboursement des billets du dimanche, les organisateurs sont en train d’évaluer la situation avec les assureurs notamment. Sur les 14’500 festivaliers attendus dimanche, la plupart n’était pas encore arrivée au moment de l’orage.