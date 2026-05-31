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Feu: gros dégâts dans une entreprise à Studen (BE)

Keystone-SDA

Un incendie a causé samedi soir d'importants dégâts matériels dans une entreprise à Studen (BE), près de Bienne. Personne n'a été blessé, a communiqué dimanche la police cantonale bernoise.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’alerte a été donnée samedi à 22h20. A l’arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà entièrement en flammes, mais le feu a pu être maîtrisé puis éteint. Personne ne se trouvait à l’intérieur au moment des faits.

La police a qualifié les dégâts matériels d'»élevés». Le bâtiment est pour l’heure inutilisable. La cause d l’incendie n’est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. La sortie d’autoroute A6 à Studen a été fermée pendant les opérations d’extinction.

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