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Feux d’artifice: le National enterre le contre-projet

Keystone-SDA

Les Suisses ne voteront que sur l'initiative "Pour une limitation des feux d'artifice". Le National a refusé vendredi lors des votations finales le contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets néfastes des pétards.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l’environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice.

Toutes les catégories d’engins pyrotechniques devraient être interdites. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Le Parlement estimait que ce texte allait trop loin et lui avait opposé un contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets néfastes. Il prévoyait une interdiction des pétards qui n’ont aucun effet visuel et qui ne produisent que des détonations. Le National l’a enterré par 114 voix contre 79.

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