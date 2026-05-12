Finlande, Grèce et Israël en finale de l’Eurovision

Keystone-SDA

Les favoris finlandais, grec et israélien se sont qualifiés sans surprise mardi à Vienne, lors de la première demi-finale de l'Eurovision de la chanson. L'ambiance est restée festive, malgré l'appel au boycott lancé en raison de la participation d'Israël.

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(Keystone-ATS) La Belgique, la Suède, la Moldavie, la Serbie, la Croatie, la Lituanie et la Pologne ont aussi obtenu leur billet pour la finale de samedi, contrairement à l’Estonie, la Géorgie, le Monténégro, le Portugal et Saint-Marin. La Suisse, avec Veronica Fusaro, entre en jeu jeudi, lors de la 2e demi-finale.

La violoniste Linda Lampenius et le chanteur Pete Parkkonen, les candidats de la Finlande, ont enflammé les plus de 11’000 spectateurs rassemblés dans la grande salle Stadthalle de la capitale autrichienne avec leur duo efficace.

Interrogés par l’AFP dimanche, ils ne se montraient pas stressés par leur statut de favoris des parieurs. «Le ressenti doit venir du coeur», avait expliqué ce duo composé d’une violoniste de 56 ans et d’un chanteur de 36 ans qui fait mouche avec un titre, «Liekinheitin», «Lance-flamme», interprété en finnois.

Boycott

Akylas, le candidat envoyé par Athènes, a aussi conquis l’audience dans sa langue maternelle avec son morceau électro-pop coloré dénonçant la cupidité et la quête de richesse matérielle.

Le candidat israélien Noam Bettan, qui a chanté en hébreu, en français et en anglais, a réussi à se qualifier, à la grande joie de ses fans. Le concours est ébranlé cette année par le plus important boycott de son histoire en raison de la présence d’Israël, à qui certains pays reprochent la conduite de la guerre à Gaza en représailles à l’attaque le 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas sur son sol.

Les groupes audiovisuels publics de l’Espagne, de l’Irlande et de la Slovénie n’ont pas diffusé le premier direct du programme, qualifié de «cirque» par le groupe slovène RTV. Les trois pays ont également décidé de ne pas envoyer de candidat, tout comme l’Islande et les Pays-Bas, qui en revanche diffusent l’événement auquel 35 pays au total prennent part.

Quelques dizaines de militants propalestiniens ont déposé des cercueils dans le centre de la capitale autrichienne mardi pour protester contre la participation d’Israël. «Bien sûr, la musique devrait être quelque chose d’universel. La musique devrait rassembler les gens, mais pas de cette manière», a déclaré à l’AFP Karin Spindlberger, une manifestante de 67 ans.

Discours antisémites dénoncés

Pour Martin Green, le directeur de l’Eurovision, «c’est très sain que deux points de vue puissent s’exprimer simultanément dans la même ville». «Chacun respecte l’espace de l’autre, l’Autriche étant un pays qui permet à chacun d’exprimer son point de vue et je pense qu’elle peut en être très fière», a-t-il déclaré mardi en conférence de presse.

Amichai Chikli, le ministre israélien des affaires étrangères, s’est inquiété lundi dans un communiqué d’une «forte poussée, coordonnée, de discours antisémites et anti-israéliens autour de l’Eurovision 2026».

Lors de la seconde demi-finale le 14 mai, la Suisse, l’Albanie, le Danemark, l’Arménie, la Roumanie, Chypre, la Norvège, l’Azerbaïdjan, le Luxembourg, Malte, la Bulgarie, l’Australie, l’Ukraine, la République tchèque et la Lettonie tenteront leur chance.

Les points des jurys sont combinés aux résultats d’un vote du public, pour déterminer les dix chansons qualifiées lors de chaque demi-finale. Ces 20 chansons rejoindront les titres présélectionnés de l’Autriche, gagnante de l’année dernière à Bâle et qualifiée d’office pour la finale samedi.

La France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni viennent automatiquement compléter le tableau, en raison de leur statut de principaux contributeurs financiers.