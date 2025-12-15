Fonction publique VD: 5000 manifestants à Lausanne

Keystone-SDA

Environ 5000 personnes ont défilé lundi soir à Lausanne pour protester contre les coupes budgétaires prévues l'an prochain dans les services publics vaudois. La mobilisation s'affiche en baisse après les concessions faites par le Conseil d'Etat

(Keystone-ATS) Le gouvernement avait annoncé, vendredi en fin de journée, renoncer à l’une des mesures les plus décriées de son projet de budget, la baisse de 0,7% du salaire des employés de l’Etat.

«La grève et la mobilisation ont payé. C’est une victoire pour notre mouvement de lutte», a déclaré une syndicaliste, lundi soir avant le début de la manifestation. «Nous ne lâcherons rien», a toutefois ajouté un autre orateur. Et d’ajouter qu’il ne s’agissait «que d’une victoire d’étape» au vu des autres mesures d’économies prévues par le Conseil d’Etat.

Cette nouvelle manifestation a réuni environ 5000 personnes, selon des estimations concordantes de Keystone-ATS et de la police. Une participation bien inférieure aux précédents rassemblements, qui avaient attiré quelque 20’000 participants.