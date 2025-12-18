Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Keystone-SDA

La cour d'assises du Doubs a condamné jeudi l'anesthésiste Frédéric Péchier à la réclusion à la perpétuité. Elle l'a reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients lors d'opérations, dont 12 sont morts. L'accusé va faire appel.

(Keystone-ATS) La peine est assortie d’une période de sûreté de 22 ans. «Vous allez être incarcéré immédiatement», a indiqué la présidente de la cour, Delphine Thibierge. Le praticien n’avait jamais été détenu depuis le début de l’enquête en 2017.

La cour a ainsi suivi l’accusation, qui avait requis vendredi la réclusion à perpétuité contre le médecin de 53 ans, qu’elle a présenté comme «l’un des plus grands criminels de l’histoire», coupable selon elle d’avoir «utilisé la médecine pour tuer».

A l’inverse, son avocat Randall Schwerdorffer s’était dit lundi convaincu de son innocence et avait demandé à la cour de l’acquitter «purement et simplement», faute de preuves irréfutables.

L’anesthésiste va faire appel de sa condamnation, a annoncé à l’AFP Ornella Spatafora, associée au cabinet de Me Schwerdorffer.