Français ou allemand obligatoires pour l’aide sociale
Toute personne bénéficiant de l'aide sociale dans le canton de Berne devra à l'avenir maîtriser ou apprendre l'une des deux langues officielles. Le Grand Conseil bernois a pris cette décision mercredi dans le cadre de l'examen de la nouvelle loi sur l'aide sociale.
(Keystone-ATS) Une minorité de la commission de la santé et des affaires sociales du Grand Conseil, emmenée par la gauche, rejetait l’obligation d’acquérir une langue, jugeant inutile de l’inscrire dans la loi. La majorité de la commission voyait les choses autrement, au nom de l’intégration notamment.
Les députés ont finalement adopté l’obligation d’apprendre l’allemand ou le français à une nette majorité de 97 voix contre 49 et 4 abstentions.