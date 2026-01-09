Frappes russes sur Kiev, le maire appelle à évacuer la ville

Keystone-SDA

Des frappes russes massives ont fait au moins quatre morts et privé de chauffage la moitié des immeubles résidentiels de Kiev, poussant le maire à appeler vendredi les habitants à évacuer "temporairement" la capitale ukrainienne.

(Keystone-ATS) Cette nouvelle nuit de bombardements a vu l’utilisation, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, du missile de dernière génération russe Orechnik, dans l’ouest de l’Ukraine. L’UE et Berlin y ont vu une «escalade» de la part de Moscou.

Ces frappes interviennent au lendemain du rejet par Moscou d’un plan européen de déploiement d’une force multinationale en Ukraine après une éventuelle fin de la guerre, dont la perspective s’éloigne.

Des journalistes de l’AFP à Kiev ont vu des habitants se précipiter dans des abris après le déclenchement d’une alerte antiaérienne et entendu des drones exploser contre des immeubles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé une «réaction claire» de la communauté internationale. «L’attaque a eu lieu précisément au moment où une vague de froid importante s’est abattue sur le pays», a-t-il dénoncé.

Pour la première fois depuis le début de l’invasion russe lancée en 2022, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a appelé les habitants à quitter «temporairement» la ville, alors que les températures oscillent entre -7 et -12°C.

«La moitié des immeubles d’habitation à Kiev – près de 6000 – sont actuellement privés de chauffage», s’est-il alarmé. Dans les gares routières et ferroviaires de la capitale, aucune foule importante ni signe de panique n’était visible, selon des journalistes de l’AFP.

Selon l’opérateur électrique privé DTEK, 417’000 foyers sont privés d’électricité dans la capitale, en raison des frappes russes et de conditions météorologiques difficiles.

Une quarantaine de sites ont été touchés par les frappes russes à Kiev, dont 20 immeubles résidentiels et l’ambassade du Qatar, selon Volodymyr Zelensky. Le Parquet a fait état de quatre morts et 26 blessés.

Débris

Nina, 70 ans, qui vit dans l’un des immeubles touchés, s’est dite en colère que le monde parle d’un possible accord pour mettre fin au conflit au moment où la Russie bombarde. «Où est l’Europe, où est l’Amérique ?» a-t-elle lancé, interrogée par l’AFP.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a tiré au cours de la nuit un total de 36 missiles et 242 drones, dont respectivement 18 missiles et 226 drones ont été abattus.

Moscou a indiqué de son côté avoir frappé des «cibles stratégiques» en Ukraine, y compris à l’aide du missile de dernière génération Orechnik, qui peut porter une charge nucléaire, et atteindre une vitesse d’environ 13’000 km/h.

Selon le ministère russe de la Défense, ces frappes ont été menées «en réponse à l’attentat terroriste perpétré par le régime de Kiev» contre une résidence de Vladimir Poutine fin décembre, dont l’Ukraine et les Occidentaux affirment qu’il s’agit d’un «mensonge».

Le service ukrainien de sécurité (SBU) a publié des images de débris présentés comme ceux de l’Orechnik utilisé par Moscou pour frapper la région de Lviv (ouest).

Parmi les débris figurent des éléments de stabilisation et de guidage du missile, ainsi que des pièces de moteur, a affirmé le SBU dans un communiqué, sans préciser quelles cibles avaient été visées ni l’ampleur des dégâts.

«Une telle attaque à proximité de la frontière de l’Union européenne et de l’Otan représente une menace grave pour la sécurité du continent européen et un test pour l’alliance transatlantique», a estimé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga.

L’Orechnik, capable de frapper avec des ogives nucléaires – mais qui n’en portait pas lors de ces tirs -, a été utilisé pour la première fois en 2024 contre une usine militaire située dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l’Ukraine.

Il a été déployé mi-décembre au Bélarus, pays allié de la Russie situé aux portes de l’UE, avait annoncé alors son président Alexandre Loukachenko.

«Cibles légitimes»

Près de quatre ans après le lancement de l’offensive à grande échelle du Kremlin, Moscou continue de bombarder l’Ukraine quasi-quotidiennement, en ciblant notamment les infrastructures énergétiques du pays.

Plus d’un million d’habitants du centre de l’Ukraine ont été privés jeudi d’eau et de chauffage, après des frappes nocturnes de drones.

En réponse, l’Ukraine multiplie également les frappes sur les infrastructures énergétiques russes.

Quelque 556’000 personnes ont ainsi été privées vendredi matin de courant et de chauffage dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, selon le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.

Ces nouvelles frappes interviennent alors que les discussions diplomatiques impulsées par le président américain Donald Trump ces derniers mois sur ce conflit semblent dans l’impasse.

La Russie a rejeté une nouvelle fois jeudi tout déploiement de soldats occidentaux en Ukraine, avertissant qu’elle les considérerait comme des «cibles légitimes» pour ses forces armées.

Il s’agissait d’une réponse à un plan présenté par la «Coalition des volontaires», qui réunit des pays qui soutiennent Kiev essentiellement européens, de déployer des milliers de soldats en Ukraine après la guerre.