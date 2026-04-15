Fribourg: achèvement d’un projet-pilote de cartographie des sols

Keystone-SDA

Le projet-pilote de cartographie des sols mené à Prez-vers-Noréaz (FR) est terminé. Grâce à des méthodes "innovantes" combinant observations de terrain, analyses scientifiques et modélisation numérique, une cinquantaine de cartes thématiques à haute résolution ont été produites.

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(Keystone-ATS) Les résultats sont disponibles en ligne et apportent un outil précieux pour l’agriculture, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement, a indiqué mercredi l’Etat de Fribourg. Le travail s’inscrit dans un contexte où les terres agricoles sont «largement sollicitées», rappelle le communiqué.

C’est pourquoi «le sol constitue une ressource non renouvelable dont dépendent la production alimentaire, le cycle de l’eau, le stockage du carbone et l’équilibre des écosystèmes». Le projet mené à Prez‐vers‐Noréaz, en Sarine, s’inscrit par ailleurs dans la phase préparatoire de la future cartographie nationale.

Préserver la fertilité

Mieux connaître sa structure, ses propriétés et sa sensibilité permet d’orienter les pratiques agricoles et de soutenir des décisions d’aménagement du territoire fondées sur des données fiables, relève encore le Groupe de coordination pour la protection des sols (GCSol) pour motiver la démarche.

Porté par le Centre de compétences national sur les sols (CCSols), le projet a permis de combiner observations de terrain, analyses scientifiques et modélisation numérique. Les cartes produites apportent une vision détaillée des sols à différentes profondeurs, poursuit le communiqué.

Ces cartes renseignent sur la teneur en matière organique, le pH, la réserve en eau utile, la sensibilité à la compaction et à l’érosion, l’aptitude à l’irrigation ainsi que sur le potentiel de stockage des nutriments ou de séquestration de carbone. Elles permettent aussi d’identifier les zones où la fertilité doit être préservée.

Grand Marais

De plus, la démarche garantit une adaptation des pratiques en cas de nécessité. Le canton de Fribourg suit depuis des années une stratégie visant à renforcer la connaissance de ses sols et à soutenir leur gestion durable. Des projets ont déjà été réalisés, comme dans le Grand Marais, la région des trois lacs subjurassiens.

Ici, la cartographie menée entre 2016 et 2023 fournit des données essentielles pour évaluer les risques d’affaissement des sols organiques. D’autres travaux ont porté sur l’aptitude à l’irrigation des sols de la Broye, la cartographie de Chamblioux‐Bertigny ou encore l’analyse de la diversité pédologique du canton.

Une dizaine de projets sont ainsi achevés ou en cours, et de nouvelles initiatives viendront compléter l’effort, conclut le communiqué. Pour mémoire, la Confédération prévoit de lancer en 2029 un vaste programme de cartographie nationale des sols, qui s’étendra sur une vingtaine d’années.