Fribourg: bon réflexe pour deux femmes victimes de faux policiers

Keystone-SDA

Deux tentatives d’arnaques aux faux policiers ont connu un épilogue favorable pour leurs victimes dans le district de la Sarine le 28 janvier. Le bon réflexe des deux femmes ciblées, âgées de 89 et 92 ans, a permis l’interpellation rapide de trois auteurs présumés.

(Keystone-ATS) Les faits ont eu lieu en milieu de soirée à Fribourg et à Villars-sur-Glâne, pour la femme la plus âgée, a indiqué jeudi la police cantonale. Un homme venait de se rendre aux domiciles respectifs des deux dames. Soupçonnant une tentative d’escroquerie, elles ont eu le bon réflexe d’appeler le 117, précise le communiqué.

Grâce à leur réactivité, la police cantonale a pu rapidement intercepter une voiture à Fribourg, avec à son bord trois hommes. Le conducteur, âgé de 21 ans, ressortissant algérien et sans permis de conduire, était accompagné de deux ressortissants français, âgés de 28 ans et 17 ans. Ils ont été placés en détention provisoire.

Les investigations se poursuivent et leurs conclusions feront l’objet d’un rapport circonstancié au Ministère public ainsi qu’au Tribunal pénal des mineurs. L’occasion pour la Police cantonale fribourgeoise de rappeler que le phénomène des faux policiers est toujours bien présent dans le canton.