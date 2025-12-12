Fribourg: concours lancé pour dessiner le futur centre hospitalier

Keystone-SDA

L’Hôpital fribourgeois (HFR) lance le concours d’architecture pour son futur centre hospitalier. C'est la première étape d’un processus qui servira à sélectionner les équipes habilitées à participer au concours d’architecture pour le futur établissement de soins aigus de Fribourg.

(Keystone-ATS) La phase lancée vendredi du projet baptisé Zenith doit durer environ deux ans, a indiqué l’HFR. La publication de l’appel d’offres est effectuée sur SIMAP, la plateforme suisse pour les appels d’offres publics. Les équipes intéressées à participer au concours peuvent déposer un dossier jusqu’au 23 janvier prochain.

L’investissement est évalué à quelque 500 millions de francs, selon les montants articulés ces derniers mois. Le nouveau centre hospitalier sera construit sur la colline de Bertigny, à côté de l’actuel Hôpital cantonal, sis sur la commune de Villars-sur-Glâne, sur des terrains appartenant à la Bourgeoisie de Fribourg.

Long processus

Dans le détail, le jury du concours, présidé par Reto Gmür, architecte BSA SIA CSA, sélectionnera au maximum une quinzaine de bureaux d’architecture qui remplissent les critères définis dans l’appel d’offres pour ce «concours d’importance», précise le communiqué de l’HFR.

Les équipes (architectes, ingénieurs civils, ingénieurs techniques, spécialistes en mobilité et en durabilité) pourront ensuite participer au concours d’architecture proprement-dit. Ce dernier sera organisé en deux phases, conformément aux règles de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).

A l’issue de la première phase, le jury sélectionnera cinq projets pour la deuxième phase. Le lauréat sera connu dans la deuxième partie de l’année 2027. «Le bâtiment devra être modulable et adapté aux exigences toujours plus pointues de la médecine», a relevé Philipp Müller, directeur général de l’HFR, cité dans le communiqué.

Avec l’Uni et la HES-SO

Le site «permettra d’accueillir la population pour tous les traitements et interventions qui nécessitent une hospitalisation aiguë et l’accès à des plateaux techniques lourds et spécialisés», a-t-il ajouté. En parallèle au concours, l’Etat de Fribourg et l’HFR fixeront les modalités de financement de la réalisation du centre.

A terme, la zone du futur établissement hospitalier deviendra un «pôle santé & activités», qui accueillera des lieux de formation en médecine et santé pour l’Université de Fribourg et la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Ceux-ci feront également l’objet ultérieurement de concours d’architecture dédiés.