Fribourg: consultation pour la planification hospitalière 2026

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois donne son feu vert pour mettre en consultation le projet de rapport de planification hospitalière 2026. Le document débouchera sur la liste des établissements hospitaliers cantonaux et extracantonaux auxquels le canton attribuera des missions.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le projet de rapport de planification hospitalière a été établi sur la base d’une projection des besoins de la population fribourgeoise, en considérant la qualité et l’économicité des prestations, a indiqué mercredi le président du Conseil d’Etat Philippe Demierre, chargé de la santé et des affaires sociales.

Ces dernières années, de nouvelles exigences ont été apportées par des modifications légales dans la LAMal concernant la qualité, l’attribution de mission par site et le renforcement de la coordination intercantonale. Dans le cadre de celle-ci, les cantons de Vaud, Berne, Neuchâtel, Valais et Genève ont été consultés.

Soins aigus

De même que le canton du Jura, même s’il n’est pas directement concerné. Une telle coordination répond à la volonté récemment affichée par la Confédération. Comme la précédente planification, celle-ci est basée pour les soins aigus sur les prestations, et non sur la capacité des établissements, à savoir le nombre de lits.

L’évaluation des besoins servant de base à la nouvelle planification s’est effectuée en deux temps, afin de disposer des données les plus actuelles et de permettre un appel d’offres correspondant au plus près à la réalité. Elle se fonde sur des projections à l’horizon de 2035, précise le communiqué de la DSAS.

De nouvelles projections démographiques réalisées début 2025 ont aussi été prises en compte. A la suite de l’appel d’offres lancé l’an passé, l’analyse des dossiers a conduit à l’établissement des listes hospitalières pour les soins somatiques aigus, la réadaptation et la psychiatrie mises en consultation aujourd’hui.

Vers Berne

En cas d’offre insuffisante, le Conseil d’Etat fait appel à des sites qui n’ont pas répondu à l’appel d’offres, mais qui sont inscrits sur la liste hospitalière d’un canton voisin. C’est le cas de l’hôpital de l’Ile, à Berne, dans les soins aigus et le Service universitaire psychiatrique de Berne dans la pédopsychiatrie.

A l’inverse, du fait d’une offre excédentaire, l’exécutif a recalé dans le stationnaire, pour les soins aigus, le projet Clinique La Berra, qui avait postulé pour les missions d’ophtalmologie et d’orthopédie. Même issue pour les Clinique Renaissance et Clinique Gruyère qui avaient postulé pour la réadaptation psychosomatique.

Le projet de rapport présenté mercredi est mis en consultation pendant trois mois. Le rapport final devra ensuite être présenté à la Commission de planification sanitaire. Après, il sera transmis au Grand Conseil, à titre consultatif, puis adopté formellement par le Conseil d’Etat, avant d’entrer en force à l’automne.