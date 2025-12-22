La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fribourg: Jean-François Steiert satisfait de sa présidence

Keystone-SDA

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert s'est dit satisfait au terme de son année présidentielle en 2025. Le ministre des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement a décrit un exercice chargé, avec notamment le feuilleton du budget 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Agissons aujourd’hui, en pensant à demain». C’est ainsi que le président sortant du Conseil d’Etat a résumé lundi sa philosophie. C’était sa deuxième présidence après 2021, exercice post-Covid. «L’année 2025 n’a pas été plus tranquille pour autant», a résumé le magistrat socialiste, qui fêtera ses 65 ans en février.

Le fil rouge de l’exercice a été la «situation financière difficile» de l’Etat, a noté Jean-François Steiert, avec une année 2026 qui démarrera sans budget. Au-delà, Fribourg conserve un solide bilan, avec une fortune, ce dont ne peuvent pas se targuer tous les cantons, a-t-il dit. «Et les investissements ne seront pas freinés».

Le Conseil d’Etat a «gagné» par ailleurs les quatre votations au menu du peuple fribourgeois, dont le rejet d’un salaire minimum le 30 novembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision