Fribourg: le MHNF prépare le déménagement de sa célèbre baleine

Keystone-SDA

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) s’apprête à vivre un moment unique à fin août. Son emblématique baleine de 11 mètres, 1650 kilos et plus de 170 ans, sera le tout premier objet à rejoindre le futur bâtiment de l'institution à la route des Arsenaux.

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(Keystone-ATS) Le transfert constituera une opération «hors norme, à la croisée de la prouesse technique, du défi logistique et de la conservation patrimoniale», a expliqué mardi le directeur Peter Wandeler. Baptisé «Bis bald Baleine», il consistera à passer du site actuel sur le plateau de Pérolles au musée en chantier à 600 mètres de là.

La baleine naturalisée est une «véritable icône». Echoué au Havre (F) en 1852, puis intégré aux collections fribourgeoises en 1882, après un parcours «hors du commun», le rorqual boréal compte aujourd’hui parmi les très rares objets de ce type conservés dans le monde. Le futur bâtiment ouvrira ses portes à fin 2028.

Le site, avec une toute nouvelle exposition permanente, a bénéficié d’un crédit de 65,5 millions de francs accepté par le peuple fribourgeois en juin 2023.