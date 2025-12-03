Fribourg: Pierre-André Page fêté pour sa présidence du National

Keystone-SDA

Le nouveau président du Conseil national, l'UDC Pierre-André Page, est fêté ce mercredi dans le canton de Fribourg. Après un arrêt à Flamatt, le train spécial qui emmène le premier citoyen du pays a rallié Bulle, avant Romont où l'hommage principal lui sera rendu.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le convoi est arrivé dans le chef-lieu gruérien à 14h02, sous un ciel incertain. Pierre-André Page y a pris un premier bain de foule à proximité de la gare, avec un apéritif au son du Corps de musique de Bulle. Celui qui préside aussi la Landwehr, la musique officielle de l’Etat et de la Ville de Fribourg, y a prononcé une allocution.

Tout comme le vice-président du Conseil d’Etat fribourgeois Philippe Demierre, UDC aussi et futur président du gouvernement cantonal en 2026, et le président de l’UDC Fribourg Timon Gavallet. Les 200 invités et le personnage central du jour ont ensuite regagné le train spécial pour retourner à Romont, avec un départ fixé à 15h28.

Cortège officiel

Le chef-lieu du district de la Glâne est situé à une dizaine de kilomètres de la commune de Châtonnaye où habite Pierre-André Page, sur la route conduisant à Payerne (VD). Romont doit constituer le «plat de résistance» du programme du président du Conseil national. Le cortège officiel doit s’y élancer depuis la gare peu avant 16h00.

Après une matinée consacrée à mener encore les débats à la Chambre du peuple, Pierre-André Page a quitté Berne à 12h36. Les invités, dont une partie installée dans un wagon-salon pour «VIP», ont d’emblée profité d’un «pique-nique du terroir», généreux comme il se doit à Fribourg, avant un premier arrêt 11 minutes plus tard.

Du Nord au Sud

Ce dernier a eu lieu à Flamatt, la porte d’entrée cantonale germanophone depuis le nord. Sur le quai, le nouveau président du Conseil national élu lundi a été reçu par une délégation du Conseil d’Etat fribourgeois ainsi que par les autorités de la Singine et celles de la commune de Wünnewil-Flamatt.

Départ à 13h07 ensuite, en direction de Bulle donc, sans s’arrêter dans la capitale cantonale Fribourg, ce qui constitue un fait rare, selon les observateurs. «Nous ne pouvions pas aller partout», a expliqué le conseiller national depuis 2015, ancien syndic de Châtonnaye entre 2002 et 2006 et président du Grand Conseil en 2009.

Pierre-André Page, qui fêtera ses 66 ans en avril et agriculteur retraité depuis quelque temps, voulait aussi «marquer son attachement au sud du canton». Il est le sixième Fribourgeois à présider le Conseil national, le dernier ayant été en 2017-2018 le centriste Dominique de Buman, ancien syndic de la Ville de Fribourg.