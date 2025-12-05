Fribourg: recrudescence des escroqueries aux faux policiers

Un nouveau pic d'arnaques aux faux policiers a été enregistré en novembre dans le canton de Fribourg. La Police cantonale met en garde la population.

(Keystone-ATS) Durant le seul mois de novembre, la police a reçu 46 annonces d’arnaque aux faux policiers, dont neuf escroqueries abouties. Les escrocs ont pu emporter cartes bancaires et liquidités, pour un préjudice total de plus de 30’000 francs en espèces, ainsi que de nombreux bijoux, représentant plusieurs milliers de francs, indique vendredi la Police cantonale Fribourg dans un communiqué.

La Gendarmerie et la Police de sûreté ont interpellé six individus en flagrant délit pendant ce mois. Les opérations ont également permis d’identifier puis d’arrêter trois autres personnes, dont un mineur. Plusieurs autres suspects, liés à ces escroqueries, ont été identifiés et sont activement recherchés, précise la police.

A l’exception du mineur, un Suisse domicilié dans le canton, toutes les personnes interpellées sont de nationalité étrangère. Parmi les huit auteurs présumés majeurs, six résident en France, tandis que deux disposent d’un statut de séjour en Suisse.

Procédé similaire

Le mode opératoire des escrocs reste inchangé. Une première personne contacte la victime par téléphone en se faisant passer pour un agent de police ou un banquier. Elle prétexte une urgence, par exemple une carte bancaire piratée ou des cambrioleurs interpellés, et indique qu’un collègue va se présenter au domicile pour mettre en sécurité les valeurs.

La Police cantonale Fribourg appelle tout un chacun à la plus grande vigilance et encourage vivement à sensibiliser les personnes âgées à ce phénomène. La population est aussi invitée à signaler tout appel ou visite suspecte.