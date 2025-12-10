Fribourg: triple renforcement de la lutte contre le racisme

Keystone-SDA

Les Villes de Fribourg et de Bulle, dans une candidature conjointe avec l’Etat de Fribourg, rejoignent la Coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR). Les trois entités confirment leur collaboration et leur engagement "concret" pour prévenir le racisme et les discriminations.

(Keystone-ATS) Il s’agit de «thématiques de grande importance pour la cohésion sociale», a indiqué mercredi la Ville de Fribourg. La candidature des trois collectivités publiques, via le Bureau de l’intégration des migrants et de la prévention du racisme de l’Etat de Fribourg, a été récemment acceptée lors de l’assemblée générale de l’ECCAR.

Annoncée en ce mercredi, journée internationale des droits humains, l’adhésion offre un triple renforcement de la lutte contre le racisme dans le canton de Fribourg. Elle fait suite à la réponse du Conseil communal à un postulat déposé en 2020 au Conseil général de la Ville de Fribourg, précise le communiqué.

Dès 2018

En 2018, la Ville et l’Etat de Fribourg avaient déjà conclu une convention de collaboration en matière d’intégration. Depuis cette même année, la Ville de Bulle développe pour sa part un programme d’activités dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme.

La Coalition européenne des villes contre le racisme est une initiative lancée en 2004 par l’Unesco. Son but est d’unir les forces, de partager les expériences et de développer des instruments concrets pour lutter contre le racisme et la discrimination.