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Fribourg: trois auteurs présumés interpellés après un cambriolage

Keystone-SDA

Trois auteurs présumés ont été arrêtés vendredi à Corcelles-près-Payerne (VD), alors qu’ils venaient de commettre un cambriolage dans une villa à Montagny-la-Ville (FR). Le montant total du préjudice est estimé à 100’000 francs. D’autres cas pourraient leur être imputés.

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(Keystone-ATS) Les individus ont été placés en détention provisoire et une enquête a été ouverte sous la conduite du Ministère public, a indiqué mercredi la Police cantonale fribourgeoise. Agés de 29, 31 et 32 ans, ils sont tous trois originaires de Macédoine du Nord, précise le communiqué.

Les premiers éléments de l’enquête montrent que les auteurs présumés pourraient être impliqués dans plusieurs autres cambriolages survenus ces dernières semaines dans le canton de Fribourg. Deux armes à feu volées ont été retrouvées par ailleurs à leur domicile. Elles ont été séquestrées.

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