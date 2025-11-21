La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

GB: un ex-député européen condamné à 10 ans de prison

Keystone-SDA

Un ancien député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à 10 ans et demi de prison pour avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Nathan Gill, 52 ans, a été député européen de 2014 à 2020, d’abord pour le parti UKIP puis pour le Brexit Party. Il a alors travaillé avec Nigel Farage, alors également élu au Parlement européen.

M. Gill a ensuite été le chef de Reform UK au Pays de Galles en 2021, mais n’est plus membre du parti anti-immigration dirigé par M. Farage.

L’affaire, et la lourde sentence dont écope M. Gill, est embarrassante pour Reform UK et Nigel Farage, en tête des sondages au Royaume-Uni.

«Votre conduite a fondamentalement compromis l’intégrité d’un organe législatif supranational», a déclaré la juge au tribunal de l’Old Bailey. Elle représente aussi «une grave trahison de la confiance que vous ont accordée les électeurs».

Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés pour les années 2018 et 2019. Il a fait des déclarations pro-russes au Parlement européen et dans des médias moyennant rémunération.

Arguments pro-Kremlin

Au Parlement européen et dans des médias, Nathan Gill a «avancé des arguments favorables aux intérêts russes concernant l’Ukraine» et, pour cela, a reçu en espèces des sommes «considérables», a détaillé la juge.

Le responsable de l’accusation a évoqué un discours prononcé par M. Gill au Parlement européen le 12 décembre 2018 : ce texte «reprenait les brouillons qui lui avaient été envoyés par Oleg Voloshyn», un politicien ukrainien pro-russe, a-t-il dit.

Après la session parlementaire, M. Gill a envoyé un lien vidéo de son discours à Oleg Volochine. «Vous devriez être satisfait», a-t-il commenté.

L’argent que touchait M. Gill venait d’un homme d’affaires ukrainien proche du Kremlin, Viktor Medvedtchouk, selon l’accusation.

Pour chacun de ses agissements au profit de M. Volochine, M. Gill «s’attendait à recevoir plusieurs milliers, peut-être 5000 livres sterling ou euros», a-t-il poursuivi.

Nathan Gill a «utilisé sa position privilégiée pour faire passer les intérêts malveillants de la Russie avant ceux du Royaume-Uni en échange d’argent, ce qui constitue une trahison envers notre pays, notre peuple et notre sécurité nationale», a réagi le ministre de la Sécurité Dan Jarvis, après le jugement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision