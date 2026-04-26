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Genève: experts et activistes du climat au festival Explore Demain

Keystone-SDA

Des experts et des activistes du climat viendront rencontrer la population au festival Explore Demain prévu du 2 au 9 mai à Genève. Cette année, cette rencontre citoyenne sur l'écologie proposera notamment des ateliers sur les poissons du lac et une exposition immersive sur l'Arctique.

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(Keystone-ATS) La militante française Camille Etienne sera notamment présente à deux reprises, en particulier pour la projection d’un film sur les polluants PFAS. Le politologue belge François Gemenne, qui a oeuvré dans le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), viendra parler des défis politiques mondiaux liés au climat.

Le président du gouvernement genevois Thierry Apothéloz est attendu dans une discussion sur l’alimentation saine. Lancé en 2019 par le Département du territoire (DT), le festival veut rassembler la population autour des défis écologiques.

Il démarrera par le week-end de nettoyage des rives organisé par l’Association de sauvegarde du Léman. Promenades, concerts, conférences ou encore ateliers, notamment sur le numérique responsable, agrémenteront le dispositif.

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