Genève Aéroport propulse son chiffre d’affaires en 2023

2 minutes

(Keystone-ATS) L’aéroport de Genève a enregistré des recettes en progression lors de son exercice 2023. Les mouvements aériens et le nombre de passagers ont porté les résultats de l’entreprise.

De janvier à décembre, le chiffre d’affaires a augmenté de 15,7% à 489,6 millions. Les revenus aéronautiques et les recettes non aéronautiques, provenant des commerces, parkings et loyers, ont augmenté tous deux de 15,7% à respectivement à 287,2 millions et 202,5 millions, rapporte un communiqué mardi.

Fin décembre, et après déduction de la part bénéficiaire versée au canton, Genève Aéroport affichait un bénéfice net de 44,3 millions de francs contre 46,3 millions en 2022.

L’exploitant du tarmac de Cointrin a déjà publié mi-janvier les chiffres relatifs à sa fréquentation. Le nombre de passagers a augmenté de 17%, soit près de 16,5 millions de voyageurs. Un résultat qui reste inférieur aux 17,9 millions enregistrés en 2019.

La plateforme aéroportuaire a enregistré 172’841 mouvements (atterrissages et décollages), soit une hausse de 5,9% par rapport à 2022, mais environ 7,1% de moins qu’en 2019.

Les charges totales d’exploitation ont été plus lourdes de 13,6% à 300,7 millions. Côté effectifs, l’entreprise compte 980,7 postes équivalents plein temps après 966,2 l’exercice précédent. Les charges de personnel ont augmenté de 3,6% à 150,6 millions.

L’entreprise a investi environ 68 millions de francs dans divers projets comme le raccordement à GeniLac, le Centre de logistique de tri-bagages (BLC) ou encore le CAP2030.

En tête des compagnies du tarmac genevois, Easyjet possède 46,4% de part de marché, toujours loin devant Swiss avec 12,2% et British Airways à 4,9%.

Les activités de fret ont par contre reculé de 5,7% à 66’358 tonnes.

Les trois destinations les plus fréquentées sont toujours Londres, Paris et Porto. Au total, 148 destinations sont desservies depuis Genève, contre 146 précédemment.