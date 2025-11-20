Genève doit étudier le potentiel du transport par drones

Le Conseil d'Etat va étudier les possibilités de transporter des biens par drones dans le Grand Genève. Par 74 oui, 14 non et trois abstentions, le Grand Conseil a adopté jeudi soir une motion pour examiner les opportunités de cette innovation technologique.

(Keystone-ATS) Au vu de la saturation du trafic à Genève, il est pertinent d’analyser les opportunités du transport par drones, notamment dans le domaine sanitaire, a relevé le socialiste Romain de Sainte Marie, rapporteur de majorité. Il en va aussi de l’attractivité économique et du rayonnement régional.

S’il ne veut pas voir l’espace aérien genevois encombré d’objets «plus ou moins utiles», le Vert Pierre Eckert est favorable aux usages sanitaires et sécuritaires de drones s’ils permettent de réduire les vols d’hélicoptères. Or les drones sont jusqu’à dix fois moins bruyants et polluants que les hélicoptères, a souligné Alexandre Grünig, de Libertés et justice sociale.

Détection de nids

Le MCG s’est opposé à cette motion à cause de la mention du Grand Genève, «un espace ouvert et déstructuré, une dangereuse utopie», a dénoncé François Baertschi, rapporteur de minorité. Et de relever le risque de faciliter le trafic de marchandises et de stupéfiants par-dessus les frontières. Son collègue de parti Christian Steiner voit un autre écueil: les règles sur les drones sont fédérales et pas cantonales.

Le conseiller d’Etat Pierre Maudet, en charge des Mobilités, s’est voulu rassurant: la motion n’est pas dangereuse, elle ne fait que demander au gouvernement de se renseigner sur un sujet particulier. L’Etat compte onze drones, essentiellement utilisés par la police, mais aussi pour la détection de nids de frelons asiatiques, a-t-il indiqué.