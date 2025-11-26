Genève restreint les manifestations en juin à cause du G7

Keystone-SDA

A Genève, les manifestations sportives, culturelles et festives à "fort impact sur le domaine public" seront interdites entre le 1er et le 28 juin, à cause du G7. Les manifestations de petite ampleur pourront déposer une demande d'autorisation.

1 minute

(Keystone-ATS) L’objectif est «d’assurer la sécurité de la population, des délégations internationales et le maintien des prestations publiques durant cette période de forte mobilisation policière», a indiqué le Conseil d’Etat mercredi dans un communiqué. Le G7 aura lieu du 14 au 16 juin à Evian (F).

Les petites manifestations sans impact majeur sur le domaine public ni besoin de «déploiement policier important» pourront faire une demande. «A l’instar des manifestations politiques relevant de la liberté d’expression et des manifestations patriotiques ou historiques», précise le Conseil d’Etat.

Cette décision ne concerne pas les manifestations déjà prévues. Le Bol d’Or du Léman, la Fête de la musique et les Fêtes des écoles sont maintenus. Ces mesures «répondent aux enjeux sécuritaires particuliers liés au sommet et à la coordination transfrontalière nécessaire», précise le canton.