Gothard: les bouchons devant l’entrée sud du tunnel s’atténuent

Keystone-SDA

Le trafic de Pâques devant l'entrée sud du tunnel routier du Gothard s'est calmé mardi après minuit. Entre Quinto et le poste de régulation d'Airolo, les véhicules ne formaient plus qu'un bouchon d'un kilomètre.

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(Keystone-ATS) Cela représentait un retard pouvant aller jusqu’à dix minutes, comme l’a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X. Du côté nord du tunnel du Gothard, la circulation était fluide, comme le montrait le site web du TCS.

Lundi en début de soirée, les voyageurs se rendant vers le nord devaient encore compter jusqu’à deux heures de retard par rapport à une situation de circulation normale. Le trafic était bloqué devant le portail sud sur une longueur pouvant atteindre douze kilomètres. Dans le sens inverse également, il fallait s’armer de patience. Entre Erstfeld et Göschenen (UR), le TCS a enregistré par moments un bouchon de huit kilomètres.

Une longueur maximale de 21 kilomètres

Le pic des embouteillages de Pâques a été atteint le Vendredi saint dans l’après-midi, lorsque la file de véhicules en direction du sud s’est étendue sur 21 kilomètres. Selon le TCS, cela correspondait à un temps d’attente pouvant aller jusqu’à trois heures et demie.

Dès le Jeudi saint, les voyageurs en direction du sud avaient déjà dû s’armer de patience: le bouchon au Gothard avait atteint un pic de 15 kilomètres à 14h20. Les embouteillages devant les deux portails du tunnel, le samedi et le dimanche, étaient moins importants.

Bilan positif de la police cantonale d’Uri

La police cantonale d’Uri a dressé lundi un bilan positif: la situation du trafic est restée en permanence sous contrôle, indique un communiqué. Des effectifs supplémentaires ont été déployés aux points névralgiques afin de soutenir la fluidité du trafic et de pouvoir réagir rapidement aux incidents.

En outre, les mesures de gestion des embouteillages mises en place ont une nouvelle fois fait leurs preuves. Le trafic de délestage sur les routes cantonales a pu être largement limité. Seules des surcharges temporaires isolées ont été constatées.