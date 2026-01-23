Groenland: l’UE va continuer à «défendre ses intérêts»

Keystone-SDA

L'Union européenne va continuer à "défendre ses intérêts" contre "toute forme de coercition", a assuré tôt vendredi António Costa, le président du Conseil européen, à l'issue d'un sommet européen consacré aux relations entre l'Europe et les Etats-Unis.

(Keystone-ATS) «Elle en a le pouvoir et les moyens et elle le fera si et quand cela sera nécessaire», a-t-il affirmé.

«L’annonce qu’il n’y aurait pas de nouveaux droits de douane américains en Europe est positive. Imposer de nouveaux droits de douane aurait été incompatible avec l’accord commercial UE-Etats-Unis», a ajouté M. Costa.

«Nous devons maintenant nous focaliser sur la mise en application de cet accord», a poursuivi le responsable européen.