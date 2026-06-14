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Guy Parmelin invité de la Journée des communes vaudoises

Keystone-SDA

Quelque 1550 élus et employés communaux ont participé samedi à la traditionnelle Journée des communes vaudoises. Organisée à Blonay - Saint-Légier, elle a pu compter sur la présence du président de la Confédération Guy Parmelin, invité d'honneur.

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(Keystone-ATS) Sur ses terres, le Vaudois a notamment déclaré que «la démocratie n’est pas une idée générale, elle se vit dans les communes», a-t-il dit, cité dans un communiqué. Egalement de la partie, la présidente du gouvernement vaudois, Christelle Luisier, a insisté sur l’engagement, communal notamment, et souligné que «lorsqu’il faut avancer, nous savons travailler ensemble, nous l’avons démontré, avec la péréquation.»

Lors de la 117e assemblée générale de l’Union des communes vaudoises (UCV), son directeur Eloi Fellay a évoqué l’idée d’une «maison des communes». Une maison «au sens propre ou figuré qui dirait au Canton et à tous ses services: voici les communes, elles se parlent et vous parlent d’une même voix», a-t-il expliqué.

Présidente de l’UCV, Chantal Weidmann Yenny a, elle, annoncé qu’elle ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Elle restera en fonction jusqu’au 4 novembre 2026, date de l’assemblée générale extraordinaire de l’UCV.

A la suite de cette assemblée et de différentes visites, les invités et membres des communes se sont réunis sur le site de fête. En fin d’après-midi, la manifestation s’est ouverte à l’ensemble de la population au centre de Blonay.

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