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Guy Parmelin salue le bon déroulement du G7 du point de vue suisse

Keystone-SDA

"Du point de vue suisse, l'aspect organisationnel du G7 s'est très bien passé", a indiqué mercredi le président de la Confération Guy Parmelin devant les médias à Berne. Il s'est réjoui du déroulement des réceptions des différentes délégations à l'aéroport de Genève.

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(Keystone-ATS) Guy Parmelin a notamment eu l’occasion de visiter les différents lieux sécuritaires de l’aéroport de Genève et les infrastructures de Skyguide. «La logistique est un défi puisque en fonction de l’arrivée des avions, parfois, il fallait modifier les lieux et l’endroit sur l’aéroport de réception».

Et d’ajouter que «tous ces aspects ont bien fonctionné. Il reste encore le départ, mais les responsables sur place m’ont dit que les délégations pour le départ, c’est beaucoup plus facile que pour l’arrivée».

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