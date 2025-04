Heineken: ventes en baisse au premier trimestre

Heineken a affiché mercredi des ventes en baisse au premier trimestre. Le brasseur néerlandais a maintenu ses prévisions de bénéfice pour 2025, malgré l'incertitude liée aux droits de douanes supplémentaires ordonnés par le président américain Donald Trump.

(Keystone-ATS) Les volumes de bière du deuxième brasseur mondial après le belge AB InBev ont atteint les 54,1 hectolitres au cours des trois premiers mois de l’année, contre 55,4 en 2024. L’entreprise a déclaré que des facteurs « liés au calendrier » étaient à blâmer, notamment une Pâques plus tardive et la perte d’un jour de vente supplémentaire, lié au fait que 2024 était une année bissextile.

Heineken a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année, à savoir une augmentation de 4 à 8% de son bénéfice d’exploitation. « Nous prévoyons une volatilité macroéconomique continue qui pourrait avoir un impact sur nos consommateurs, y compris un sentiment faible, des pressions inflationnistes mondiales et des dévaluations monétaires en relation avec un euro plus fort », a déclaré la société.

« En outre, il existe des incertitudes plus larges, y compris les récents ajustements tarifaires et les augmentations potentielles, au fur et à mesure que nous avançons », a ajouté Heineken. Heineken ne publie plus de bénéfices nets trimestriels, ne les dévoilant que dans ses rapports semestriels ou annuels.

Le rapport annuel pour 2024, publié en février, faisait état d’un bénéfice net en forte baisse, à 978 millions d’euros, contre 2,3 milliards d’euros l’année précédente. L’entreprise avait toutefois expliqué que cette baisse était due à une dépréciation ponctuelle d’un investissement dans China Resources Beer, dont le cours de l’action avait chuté à la bourse de Hong Kong.