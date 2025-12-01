Honduras: le candidat de droite soutenu par Trump en tête

Nasry Asfura, candidat du parti de droite ayant reçu le soutien du président américain Donald trump, arrive en tête de l'élection présidentielle, selon des résultats préliminaires publiés dimanche par la commission électorale. Le scrutin est à un tour.

(Keystone-ATS) Nasry Asfura, 67 ans, ex-maire de Tegucigalpa adoubé par Trump, est en tête avec 40,6% des voix, après le dépouillement de 34,25% des bulletins de vote. Il devance de seulement 1,8 point l’autre candidat de droite, le présentateur de télévision Salvador Nasralla, et de 2,1 points la candidate de la gauche au pouvoir, Rixi Moncada.

Dans les sondages, ces trois candidats sont donnés au coude-à-coude, rendant incertaine l’acceptation des résultats en cas de score serré.

Les 6,5 millions d’électeurs honduriens étaient appelé à élire le successeur de la présidente Xiomara Castro, ainsi que 128 députés et des centaines de maires pour les quatre prochaines années.