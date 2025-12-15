Hong Kong: le militant prodémocratie Jimmy Lai coupable de sédition

Keystone-SDA

Un tribunal de Hong Kong a déclaré lundi l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai coupable d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs de collusion avec l'étranger. Les peines éventuelles doivent être prononcées à une date ultérieure.

(Keystone-ATS) «Il ne fait aucun doute dans nos esprits que [M.Lai] n’a jamais dévié de son intention de déstabiliser le gouvernement» du parti communiste chinois, a déclaré la juge en charge du procès de M. Lai pour atteinte à la sécurité nationale.

En plus des accusations de collusion, passibles de la prison à vie, le magnat était poursuivi pour 161 «publications séditieuses», parmi lesquelles des talk-shows sur les réseaux sociaux et des éditoriaux signés de son nom.

Au cours de son procès, ouvert en décembre 2023, M. Lai a plaidé non coupable et affirmé n’avoir jamais prôné le séparatisme ou la résistance violente. Il a également nié avoir appelé à des sanctions occidentales contre la Chine et Hong Kong.