Hong Kong: le militant prodémocratie Lai écope de 20 ans de prison

Keystone-SDA

Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à une peine totale de 20 ans de prison l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, malgré les pressions du Royaume-Uni, des Etats-Unis et des défenseurs des droits.

1 minute

(Keystone-ATS) L’homme d’affaires et fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd’hui fermé, encourait la prison à vie. Il avait été reconnu coupable le 15 décembre de trois chefs d’accusation, après un procès, qui, selon les défenseurs des droits fondamentaux marquait la fin de la liberté de la presse dont s’est longtemps enorgueilli le territoire rétrocédé par le Royaume-Uni à la Chine en 1997.

Sa condamnation se base sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations prodémocratie, parfois violentes qui ont secoué Hong Kong en 2019.

Jimmy Lai, détenteur d’un passeport britannique, est emprisonné depuis 2020 et est maintenu à l’isolement, «à sa demande» selon les autorités, mais sa famille s’inquiète de sa santé chancelante.