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Important dégagement de fumée lors d’un incendie majeur à Glaris

Keystone-SDA

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme d’alerte Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre.

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