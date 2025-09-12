Inauguration du château de Châtel-Saint-Denis (FR) après rénovation

Keystone-SDA

Les autorités fribourgeoises ont inauguré officiellement vendredi le château de Châtel-Saint-Denis rénové. Le site se dévoile sous un nouveau jour après d’importants travaux, dont le coût total a atteint 10 millions de francs.

(Keystone-ATS) Après la cérémonie d’inauguration de vendredi, il sera possible de visiter les lieux samedi et dimanche lors des Journées européennes du patrimoine. Il s’agit du premier château baillival du canton à avoir été «entièrement assaini et requalifié», a indiqué la Direction du développement territorial et des infrastructures (DIME).

La démarche s’inscrit dans la stratégie immobilière cantonale. Celle-ci vise à «préserver le patrimoine culturel méritant protection, à optimiser l’utilisation des bâtiments publics et à offrir aux citoyennes et aux citoyens des infrastructures fonctionnelles, accessibles et dignes de ce nom».

De longs travaux

Les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes sur plus de 20 ans, ont relevé les services du président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert. Ils comprennent d’importantes rénovations intérieures, notamment celle du donjon, ainsi que des rénovations extérieures qui ont porté sur la cour, le mur d’enceinte et le chemin de ronde.

L’approche «progressive» a permis de maintenir les services au sein du château durant toute la durée des travaux. L’inauguration officielle du château, qui héberge la préfecture de la Veveyse, marque l’aboutissement d’un chantier «majeur» pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine cantonal fribourgeois.