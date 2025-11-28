La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie dans un collège lausannois, 500 élèves évacués

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n’a été signalée dans le secteur.

