Indicateurs pour connaître de l’état de l’environnement à Fribourg

Keystone-SDA

Le Service fribourgeois de l’environnement (SEn) publie en ligne 90 indicateurs permettant d’évaluer l’état de l’environnement. Ces indicateurs couvrent les principaux domaines tels l’air, le bruit, le climat, les déchets, les eaux, les sites pollués et les sols.

(Keystone-ATS) L’idée consiste à «tout savoir» de la situation dans le canton de Fribourg, a résumé le SEn dans un communiqué publié ces derniers jours. Les indicateurs, qui offrent un aperçu de l’évolution de la qualité environnementale, seront mis à jour selon la fréquence de collecte des données.

Depuis son dernier rapport sur l’état de l’environnement en 2016, Fribourg s’est doté de planifications et législations importantes pour mieux préserver l’environnement, parmi lesquelles la planification pour l’élimination des micropolluants dans les stations d’épuration (2017).

Catalogue de mesures

Y figurent aussi le plan de mesures pour la protection de l’air (2020), le plan climat cantonal et la loi sur le climat (2021 et 2023), le plan sectoriel de la gestion des eaux (2021) et le plan d’action visant à réduire les risques liés aux produits phytosanitaires dans les domaines agricole et non agricole (2021).

Enfin, on trouve encore la stratégie pour la protection des sols (2023) et le plan sectoriel des infrastructures d’eau potable (2025). Ces planifications produiront leurs effets à moyen terme, rappelle le SEn, qui mentionne plus loin les «avancées concrètes» qui sont d’ores et déjà constatées au quotidien.

Le service cite l’amélioration de la qualité de l’air, l’assainissement du bruit des routes cantonales, la mise en oeuvre des mesures du plan climat cantonal, l’augmentation «significative» de la valorisation des biodéchets, les projets de régionalisation des STEP et leur équipement pour traiter les micropolluants.

Politique climatique

Sont également détaillés dans le communiqué la revitalisation de 43 km de cours d’eau et la légalisation de l’espace réservé aux eaux dans 60% des communes, l’assainissement de 105 sites pollués et le début de la cartographie des sols pour recueillir des informations essentielles pour leur gestion durable.

Enfin, toujours selon le SEn, Fribourg doit poursuivre sa politique climatique «ambitieuse» avec l’établissement d’un bilan carbone cantonal tous les cinq ans dès 2024 ainsi que la révision du plan climat cantonal à la même fréquence et une évaluation régulière de la mise en oeuvre des mesures du plan climat.