Indonésie: les inondations ont fait plus d’un millier de morts

Keystone-SDA

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé l'Indonésie il y a deux semaines dépasse désormais le millier de morts. Il s'établit à 1003 morts et 218 disparus, a annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

(Keystone-ATS) Les inondations qui ont touché les provinces de Sumatra nord et ouest et d’Aceh ont également fait plus de 5400 blessés tandis que 1,2 million d’habitants sont toujours hébergés dans des abris temporaires, a ajouté l’agence.