Initiative SSR: Susanne Wille met en garde les «apprentis-sorciers»

Keystone-SDA

L'initiative "200 francs, ça suffit" menace l'ensemble du système médiatique suisse, a averti mercredi à Lausanne la directrice générale de la SSR. Susanne Wille a prôné la coopération avec les privés, jugeant les défis pour le secteur trop grands pour se diviser.

(Keystone-ATS) «La SSR a besoin de médias privés forts. Mais affaiblir la SSR ne renforcerait personne», a souligné Mme Wille lors du Forum des médias romands.

L’initiative priverait le système médiatique de 800 millions de francs, a soutenu la patronne du service public. «Cet argent n’y reviendrait jamais. Et la SSR ne serait pas la seule à en pâtir: tout le système serait touché. Ce n’est pas le moment de jouer aux apprentis-sorciers», a martelé Mme Wille.

La responsable a salué la signature par la faîtière romande Médias Suisses, annoncée le jour même, d’un accord entre les éditeurs et la SSR. L’entente avait été scellée en mai avec les éditeurs alémaniques. Elle prévoit une limitation des activités en ligne de la SSR. En échange, les éditeurs rejettent l’initiative soumise au vote le 8 mars prochain.